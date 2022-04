L’inflazione «vola» sempre più in alto, a marzo +81% per elettricità e gas

Sempre più in alto. La traiettoria dell’inflazione prosegue su questa strada ripida e vertiginosa, senza precedenti anche in Bergamasca. Perché se già a febbraio l’indice dei prezzi al consumo – la definizione tecnica di ciò che nel concreto è l’inflazione – aveva toccato il +4,8% su base annua, cioè il dato più alto da quando sono disponibili i dati provinciali Istat (da gennaio 2001), a marzo il record è stato ulteriormente ritoccato: in provincia di Bergamo si è attestato al +5,4% annuo. Facile capire quale sia il traino dei prezzi, la macrocategoria «abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili» segna infatti un +27,9% su base annua: scompattando la voce nelle singole sottocategorie, il pezzo forte è il +81% dei prezzi di elettricità e gas.