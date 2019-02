Locale sotto il Sentierone? Avanti con l’iter

In estate i lavori per piazza Dante La Giunta ha ceduto al privato il diritto di sottosuolo per 99 anni. Ora si attende l’ok della Soprintendenza al progetto.

Un passo in avanti verso l’apertura del cantiere per il nuovo Diurno di piazza Dante, futuro locale serale pensato in stile newyorkese dalla compagine di imprenditori che hanno investito sullo storico spazio ipogeo. Si avvicina - presumibilmente in estate - anche l’apertura del cantiere di piazza Dante, primo tassello verso la riqualificazione del centro piacentiniano. Indispensabile il passaggio tecnico di ieri in Giunta, per concedere al privato il diritto a costruire in un’area ipogea di circa 550 metri quadri.

Non un’area qualsiasi, ma per realizzare vani tecnici e le due uscite di sicurezza su piazza Dante, senza le quali la riapertura del Diurno, con l’attuale assetto normativo, sarebbe impossibile. La delibera, si diceva, annuncia il via del cantiere su piazza Dante, primo lotto del centro piacentiniano (intervento da 1,2 milioni di euro). Sovrintendenza e Commissione paesistica hanno dato il placet al progetto definitivo. Si va ora verso la fase esecutiva e l’affidamento lavori che verteranno soprattutto sulla pavimentazione. Al posto dell’attuale asfaltatura saranno posizionate lastre di pietra, come previsto oltre la piazza, davanti alla Procura. Che durante l’estate, sarà interessata dal rifacimento della facciata.

