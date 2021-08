Locatelli, campagna abbonamenti. Tariffe invariate, ecco come usare i voucher

Al via la campagna abbonamenti della campagna abbonamenti per gli studenti della Autoservizi Locatelli/TBSO, in avvio il 23 agosto negli uffici di Bergamo, Bonate Sopra e online su www.autoservizilocatelli.it

Abbonamenti e biglietti dalle tariffe invariate rispetto agli scorsi anni, è attiva la possibilità di rinnovare l’abbonamento online per evitare lunghe attese agli sportelli degli uffici di Bergamo e Bonate Sopra.



TUTTE LE INFO



ANNUALE SCOLASTICO (10 mesi)

Permette di viaggiare sulla tratta scelta dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, domeniche e giorni festivi compresi. Per richiedere un nuovo abbonamento basta presentare una fototessera recente, il codice fiscale dello studente, la carta d’identità (del genitore in caso di studente minorenne) e compilare il modulo disponibile negli uffici Locatelli o scaricabile dalla home page del sito nella sezione «Abbonamenti». Unitamente all’abbonamento annuale verrà emesso un tesserino di riconoscimento (costo: 10 euro; validità: 2 anni) che andrà sempre portato con sé sull’autobus, pena una sanzione che va dai 10 ai 160 euro. Sono disponibili anche abbonamenti annuali studenti integrati con le linee ATB (la parte di abbonamento ATB ha validità 12 mesi) e ARRIVA (SAB). L’abbonamento annuale studenti è rimborsabile entro il 28 febbraio 2022 (gli integrati con ATB entro dicembre 2021): si riceverà il 90% della quota relativa ai mesi non usufruiti. Gli abbonamenti con sconti «Io viaggio in famiglia» non sono rimborsabili.

MENSILE

Permette di viaggiare dal primo all’ultimo giorno del mese, domeniche e giorni festivi compresi. Può essere utilizzato solo se accompagnato dall’apposita tessera di riconoscimento (costo: 10 euro; validità: 2 anni), acquistabile presso gli uffici di Bonate Sopra o di Bergamo. Per richiederla va compilato l’apposito modulo (scaricabile anche dalla home page del sito nella sezione «Tessera Personale») allegando una fototessera, il codice fiscale dell’abbonato e la carta d’identità (del genitore in caso di studente minorenne). Una volta ricevuta la tessera è possibile acquistare gli abbonamenti mensili negli uffici Locatelli, online e presso le rivendite autorizzate. Sono disponibili anche abbonamenti mensili integrati con le linee ATB e ARRIVA. L’abbonamento mensile è rimborsabile: si riceverà il 90% della quota relativa ai giorni non usufruiti. I mensili «Io viaggio in Provincia», che permettono di viaggiare su tutti i servizi di trasporto pubblico in provincia di Bergamo, non sono rimborsabili.

SETTIMANALE (7 giorni)

Permette di viaggiare dal lunedì alla domenica. Può essere utilizzato solo se accompagnato dall’apposita tessera di riconoscimento (costo: 10 euro; validità: 2 anni), acquistabile presso gli uffici di Bonate Sopra o di Bergamo. Per richiederla va compilato l’apposito modulo (scaricabile anche dalla home page del sito nella sezione «Tessera Personale») allegando una fototessera, il codice fiscale dell’abbonato e la carta d’identità (del genitore in caso di studente minorenne). Una volta ricevuta la tessera è possibile acquistare gli abbonamenti settimanali 7 giorni negli uffici Locatelli, online su http://autoservizilocatelli.soluzione1.it/locatelli/ e presso le rivendite autorizzate.Attenzione: l’abbonamento settimanale 5 giorni non può essere utilizzato dagli studenti (è un abbonamento specifico per i lavoratori).



Se il percorso e la tipologia di abbonamento restano invariati è possibile rinnovare l’abbonamento online su www.autoservizilocatelli.it evitando code agli sportelli, sempre a partire dal 23 agosto 2021. Basta accedere all’area «rinnovi online» direttamente dall’home page del sito al seguente link: http://autoservizilocatelli.soluzione1.it/locatelli/ e registrarsi riportando il codice della propria tessera di riconoscimento, il codice fiscale dell’abbonato e un indirizzo e-mail. Al termine della procedura verrà chiesto di pagare con carta di credito o prepagata. La ricevuta di acquisto verrà inviata all’abbonato via e-mail e andrà obbligatoriamente stampata e portata sempre con sé unitamente alla tessera di riconoscimento. Sarà possibile rinnovare online anche gli abbonamenti integrati con ARRIVA e ATB. Confermiamo anche quest’anno la possibilità di rinnovare online un abbonamento annuale (ma anche mensile e settimanale) con tessera scaduta, ovviamente se il percorso e la tipologia di abbonamento restano invariati. Dovrà recarsi direttamente allo sportello chi sottoscrive per la prima volta un abbonamento, chi necessita di modifiche al percorso, chi acquista abbonamenti regionali «Io viaggio» o con sconti «Io viaggio in Famiglia», chi rinnova abbonamenti con sconto dedicato agli studenti universitari e chi sceglie di pagare l’annuale a rate.



SPECIALE ABBONAMENTO ANNUALE PER UNIVERSITARI

Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, gli studenti universitari (fino ai 26 anni non compiuti) possono usufruire di uno speciale abbonamento annuale cumulativo Locatelli/TBSO + ATB alla tariffa unica di 470 euro, utilizzabile per viaggiare dalle zone extraurbane all’università di Dalmine o di Bergamo Città Alta (attenzione: la parte di abbonamento riferita alla tratta gestita da Locatelli/TBSO copre 10 mesi scolastici da settembre a giugno, mentre quella riferita alla tratta urbana ATB copre i 12 mesi). Per accedere al prezzo convenzionato gli studenti devono recarsi negli uffici Locatelli presentando la ricevuta di pagamento dell’iscrizione/prima rata all’a.a. 2021-2022, la carta d’identità e i moduli Locatelli e ATB disponibili sia online che negli uffici.

UTILIZZO VOUCHER COVID19 – ANNO SCOLASTICO 2019-2020

I ragazzi che non hanno ancora usufruito del voucher Covid19 richiesto nella scorsa campagna abbonamenti (o hanno un residuo del voucher da utilizzare) possono impiegarlo per acquistare un nuovo abbonamento annuale/mensile/settimanale (no biglietti singoli) per sé o per un amico/parente. Basta recarsi negli uffici Locatelli con il codice del voucher e la tessera di riconoscimento su cui caricarlo: verrà scalato l’importo residuo dal costo dell’abbonamento selezionato.

Alcuni Comuni della Provincia concedono uno sconto agli studenti residenti (frequentanti le scuole secondarie) che acquistano o rinnovano il proprio abbonamento annuale. L’elenco dei Comuni è in costante aggiornamento. I residenti non devono far altro che recarsi negli uffici Locatelli con la carta d’identità (senza prima passare negli uffici comunali) e lo sconto verrà applicato in automatico.

- Sconto del 5%: Bottanuco, Brembate, Medolago, Suisio

- Sconto del 10%: Bonate Sopra, Capriate S. Gervasio, Dalmine, Osio Sotto, Ponte S. Pietro, Villa d’Adda

- Sconto del 40%: Filago.

Oltre ai comuni, anche un’azienda può scegliere di riconoscere uno sconto ai figli dei propri dipendenti. È il caso di Brembo che offre a tutti gli iscritti al Fondo Socio Culturale Brembo Spa uno sconto di 100 euro sull’abbonamento annuale.

Tutte le info su www.autoservizilocatelli.it.

