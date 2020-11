In una foto d’archivio una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Enrico Ricci

Lockdown, stretta sui controlli

Questa mattina il Comitato in Prefettura Riunione nella mattinata di mercoledì 11 novembre con sindaci e forze di polizia dopo la circolare del Viminale che chiede interventi «più serrati».

Immagini di assembramenti sui lungomare e nelle piazze, complice il bel tempo e le temperature ancora miti dello scorso fine settimana, hanno spinto il Viminale a chiedere una stretta nei controlli a tutti i prefetti, invitandoli a convocare d’urgenza i Comitati per l’ordine e la sicurezza.

Detto fatto: a Bergamo il prefetto Enrico Ricci lo ha convocato per questa mattina, riuniti intorno al tavolo ci saranno i rappresentanti delle forze di polizia e i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, oltre ai primi cittadini delle località che potrebbero essere più interessate dal fenomeno, come quelle delle zone turistiche di laghi e montagne.

Un comitato d’urgenza in cui, specificano dalla Prefettura, si farà il punto della situazione e si studieranno insieme i modi migliori per pianificare i controlli e definirne al meglio le modalità, con il coordinamento in particolare delle polizie locali dei vari comuni. In Bergamasca, già zona rossa, non sono emerse finora particolari criticità e i cittadini sono stati rispettosi del Dpcm. I dati raccolti e forniti dalla stessa Prefettura lo dimostrano. Domenica sono state controllate 775 persone e 15 sono state sanzionate, mentre tutti i 94 esercizi commerciali sono risultati in regola. Lunedì su 926 persone controllate, le sanzioni sono state 18 e un negozio multato sui 118 controllati. Nessun particolare allarme dunque, confermano da Via Tasso, per la nostra provincia.

La circolare è stata inviata martedì 10 novembre dal capo di Gabinetto del ministro dell’Interno Bruno Frattasi ai prefetti: si invita a controlli «più serrati» per intervenire in modo più «efficace e tempestivo» ed evitare gli assembramenti nei fine settimana, anche attraverso una serie di iniziative da concordare con i sindaci sulla base degli strumenti previsti dall’ultimo Dpcm che consentono la chiusura di strade e piazze. «Nel recente fine settimana, in diverse località del Paese – scrive il Viminale – si sono registrate situazioni di particolare assembramento, in occasione delle quali è stata anche riscontrata una percentuale non irrilevante di inosservanza dell’obbligo di utilizzo delle mascherine».

La convocazione «in via d’urgenza» dei Comitati provinciali ha dunque l’obiettivo di intervenire per fare in modo che il fenomeno «venga significativamente a diminuire» nei prossimi fine settimana, intervenendo su due fronti: da un lato aumentando i controlli e dall’altro concordando con i sindaci la chiusura di quelle strade e quelle piazze dove gli assembramenti potrebbero ripetersi.

