Lombardia, 500 milioni di euro

per la liquidità delle imprese Cinquecento milioni di euro per le esigenze di liquidità del sistema produttivo della Lombardia: è quanto previsto dall’iniziativa Più Credito della Lombardia di Finlombarda, la società finanziaria della Regione Lombardia.

Due le iniziative messe in campo, a partire dal 23 luglio con un iter di richiesta semplificato: la prima mette a disposizione 400 milioni di euro di Finlombarda Spa in co-finanziamento con il sistema bancario e i Confidi per finanziare le esigenze di liquidità delle imprese di tutte le dimensioni della Lombardia, con finanziamenti da 1 a 15 milioni di euro, la seconda prevede 100 milioni di euro di Finlombarda per finanziare la liquidità dell’intera filiera dei fornitori di Regione Lombardia con somme tra 1 e 5 milioni di euro da destinare al 50% al pagamento dei debiti commerciali.

«In questo momento le nostre imprese hanno bisogno di essere sostenute e supportate con azioni concrete e Finlombarda Spa si riconferma per questo uno strumento importante» ha commentato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. «Grazie a Finlombarda Spa più credito alla Lombardia con un’iniezione di liquidità significativa per le imprese lombarde che vogliono recuperare il tempo perduto e ripartire con nuovo slancio» ha aggiunto Michele Vietti, Presidente di Finlombarda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA