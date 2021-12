«Lombardia a rischio zona gialla? Molto probabile la settimana prossima» Fontana ha parlato anche del rinvio dell’inizio delle scuole.

«Lombardia a rischio zona gialla? Molto probabile la settimana prossima». Così il presidente della Regione Attilio Fontana ai microfoni di Sky tg24 sottolineando però come «la situazione negli ospedali non sia paragonabile a quella di un anno fa: questa nuova variante ha dimostrato di essere contagiosa ma grazie alla diffusa campagna vaccinale - ricorda Fontana - la situazione negli ospedali è borderline tra il bianco e il giallo , gli ospedali non sono sotto pressione».

«Il tracciamento non è saltato, ma non è molto semplice tracciare 28mila persone e i loro contatti con il capitale umano che abbiamo. Si devono fare delle scelte e in questo momento la priorità è la vaccinazione. Si deve trovare un equilibrio tra tutte le esigenze, partendo dal presupposto che i nostri sanitari stanno facendo miracoli da più di due anni».

Riapriranno le scuole lombarde il prossimo 10 gennaio? «Ne stiamo discutendo ma questo è un compito che spetta al Governo: mercoledì ci sarà una riunione con il ministro Bianchi, potremo ascoltare le decisioni che il Governo intende assumere».

«Le percentuali dei ricoverati in ospedale sono superiori nei non vaccinati. In Lombardia abbiamo il 10% di non vaccinati, ma i non vaccinati ricoverati in ospedale sono il 55%. Questo spiega, giustifica e chiarisce come la vaccinazione sia fondamentale».

«In questa occasione si nota il grande vantaggio e merito di aver fatto i vaccini, che non solo limita il numero di contagiati, ma anche quello delle persone che devono ricorrere alle cure ospedaliere» ha aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA