Lombardia, centrodestra vicino al 50%

Lega primo partito della regione Il centrodestra sfiora il 50% ed è in vantaggio in tutte le circoscrizioni della Lombardia e la Lega è saldamente il primo partito della regione.

A scrutinio non ancora concluso, alle ore 8, alla Camera in Lombardia 1, che comprende anche il capoluogo Milano, il centrodestra è in vantaggio con il 41% mentre il centrosinistra è al 29% e il M5s al 22%; in Lombardia 2 (zona nord della regione), il centrodestra è al 53.7%, il centrosinistra al 21.1% e il M5s al 18.8%; in Lombardia 3 (zona est), il centrodestra è al 55.1%, il centrosinistra al 22.2%, il M5S al 16.9; in Lombardia 4 (zona sud), centrodestra al 48.4%, centrosinistra al 23% e M5S al 22.4. Solo in Lombardia 1 il Pd supera la Lega, mentre nelle altre 3 circoscrizioni il partito di Matteo Salvini è nettamente in testa, prendendo tra il 30% e il 35% dei voti.

Per quanto riguarda il Senato, con 7.028 sezioni scrutinate su 9.227, il centrodestra è al 47.4% (Lega al 28.8%), il centrosinistra al 25.2%, il Movimento 5 Stelle al 21.1% e Leu al 2.83%

