Scuola, resta il nodo trasporti

Bus a Bergamo, manca il 30% delle corse

C’è l’ordinanza, nuove regole da domenica 13 dicembre. Bus, manca il 30% delle corse.

L’ordinanza è arrivata: l’ha firmata venerdì sera il ministro Speranza, ora sarà pubblicata in Gazzetta ufficiale e da domenica la Lombardia entrerà in zona gialla: I primi effetti: potersi spostare tra comuni (e Regioni gialle) senza autocertificazione e riapertura di ristoranti e bar fino alle 18.

Ma l’invito alla prudenza resta, anche di fronte al calo dei contagi che continua (in Bergamasca, per esempio, il totale dei nuovi casi nella settimana è calato del 36%). Intanto, questo periodo di zona gialla dovrà essere impiegato per mettere a punto l’organizzazione delle lezioni a scuola, che riaprono il 7 gennaio, e il «nodo trasporti»: se l’ultimo Dpcm prevede lezioni in presenza nelle scuole per il 75% degli studenti, la capienza sui bus è ridotta al 50%. Si dovrà trovare un equilibrio. Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori rimarca che serve il 30% delle corse in più.

