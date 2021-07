Lombardia, oltre 12 milioni di dosi inoculate. Il punto sulla campagna vaccinale Il punto sulla campagna vaccinale anti Covid in Lombardia.

Raggiunte in Lombardia oltre 12 milioni di somministrazioni, corrispondenti al 98,19% del totale delle dosi consegnate: è questo l’ultimo dato reso noto nella giornata di venerdì 30 luglio dalla Regione sull’andamento della campagna vaccinale anti Covid. «I dati confermano che anche in Lombardia la variante Delta è quella predominante anche in Lombardia – conferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana nel punto con la stampa – ma il dato positivo è che i ricoveri per il momento non aumentano. Tra i ricoverati la maggiorparte sono non vaccinati e questo ci deve far riflettere. Chi ancora non si è deciso a vaccinarsi, si vaccini al più presto». Fontana ha ricordato che la campagna vaccinale in Lombardia procede a ritmi ai livelli di Paesi come Israele e la Gran Bretagna e ha anticipato che, nel guardare al futuro, verrà presentato un programma per ridurre le liste d’attesa negli ospedali e riprendere dunque la gestione ordinaria delle strutture sanitarie regionali.

Clicca qui per leggere tutti i dati delle vaccinazioni in Lombardia.

Venerdì 30 luglio, alle ore 14, a Palazzo Lombardia, il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, l’assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, e il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, incontrerano la stampa per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale in Lombardia.

L’appuntamento è stato trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie online e sul sito de L’Eco di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA