Lombardia, un anno di vaccini - I dati e gli obiettivi per il 2022 La Regione Lombardia ha fatto il punto sulle vaccinazioni anti-Covid in questo 2021, prefissandosi degli obiettivi per il prossimo anno all’insegna di un territorio sempre più sicuro e una cittadinanza protetta dal virus.

Sul territorio in un anno sono state vaccinate 8,4 milioni di persone, pari al 92% della popolazione lombarda con 3,5 milioni di terze dosi somministrate, pari al 43% della popolazione totale lombarda da vaccinare.

I dati di Regione Lombardia sul Covid e le vaccinazioni

Un anno di lavoro e somministrazione di vaccini anti Covid per Regione Lombardia

Le ultime settimane del 2021 secondo Regione Lombardia sul tema vaccinale

Una delle slide di Regione Lombardia sull’anno 2021 con gli obiettivi per il 2022

Non solo i dati di un anno di dosi vaccinali, ma anche gli obiettivi per il 2022: «La Befana ci porterà 20 milioni di somministrazioni» annuncia la Regione, con oltre 5 milioni di somministrazioni previste al 31 gennaio con l’obiettivo di «incrementare ancora le terze dosi per assicurare la copertura di almeno l’85% dei cittadini lombardi». Obiettivo del 2022 è riuscire «a mantenere le 6 mila prenotazioni nei giorni feriali per i bambini al fine di mettere in sicurezza le scuole e le famiglie».

