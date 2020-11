Lombardia zona rossa? Si attende l’ordinanza

Le novità, la scuola media si sta organizzando Pare che la Regione Lombardia attenda i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel pomeriggio di mercoledì 4 novembre. Poi le decisioni sulle zone rosse che dovrebbero coinvolgere Lombardia ma anche Piemonte.

La zona rossa avrà le misure severe: sono le regioni che si trovano in una situazione «di tipo 4» con uno «scenario di massima gravità» e un «livello di rischio alto». Le limitazioni avranno una durata minima di due settimane e prevedono la chiusura di attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Resteranno aperti tabaccai, edicole, farmacie, parafarmacie, barbieri, parrucchieri ed estetiste.



Il Dpcm inoltre vieta gli spostamenti in entrata e in uscita e anche all’interno dei territori, salvo che per quelli «motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute» e «sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza».

La scuola estenderà la didattica a distanza anche per seconda e terza media. In presenza la scuola dell’infanzia, le elementari e la prima media. Già emesse le prime circolari scolastiche anche in Bergamasca:

«Per l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1^ grado si è in attesa del perfezionamento dei passaggi normativi previsti, che si dovrebbero concludere a breve. Si ipotizza di partire con il prossimo lunedì 9 novembre con la Didattica Digitale Integrata per le classi indicate» si legge in una circolare diffusa da un Istituto Comprensivo di Bergamo. In altre circolari scolastiche sempre legate a istituti bergamaschi la dad per le seconde e terze medie è prevista già dalla giornata del 5 novembre.

In zona rossa è prevista la chiusura totale dei locali di somministrazione e ristorazione: si fermano bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con asporto fino al nuovo limite delle 22.



Sarà fermo anche lo sport, è solo consentita l’attività motoria ma nei pressi della propria abitazione e ad almeno un metro di distanza da altre persone e sempre con obbligo di mascherina.



