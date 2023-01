Lotteria Italia, i biglietti vincenti: primo premio da 5 milioni a Bologna

Il primo premio da 5 milioni va al biglietto D 271862 venduto a Bologna; il premio da 2,5 milioni di euro va al biglietto L 486158, venduto a Roma. Per il biglietto L 349605, venduto a Fonte Nuova (RM), il premio è di 2 milioni di euro. Al biglietto E 004737 venduto a Roma va il premio da 1,5 milioni di euro. Infine al tagliando L 492408 venduto a Parma è abbinato il premio da 1 milione di euro. L’estrazione venerdì 6 gennaio su Rai1 a «I soliti ignoti».

In totale 195 biglietti vincenti

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro. I premi dei 195 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 2.000.000

4° Premio € 1.500.000

5° Premio € 1.000.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 10 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 180 premi da € 20.000

Il Comitato per questa edizione della Lotteria, ha ritenuto di assegnare 30 premi in più di terza categoria rispetto allo scorso anno. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 111.000 euro. L’elenco dei biglietti vincenti sarà disponibile sul sito adm.gov.it .

L’estrazione su Rai1

L’appuntamento è nella serata di venerdì 6 gennaio durante il programma televisivo di Rai1 «I soliti ignoti» condotto da Amadeus. Il numero e gli importi dei premi, ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro, vengono determinati stasera in sede di riunione del Comitato che si occupa delle estrazioni. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

In Italia oltre 6 milioni di tagliandi

In totale quest’anno i biglietti venduti in Italia sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno quando il concorso aveva registrato un segnale di ripresa. Quest’anno c’è stata poi anche un’impennata della vendita dei biglietti online, una pratica sempre più diffusa anche per un concorso dalla tradizione storica. I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno.

Un biglietto della Lotteria Italia

(Foto di Ansa)

Lombardia, vendite giù del 9%

Calano del 9% le vendite della Lotteria Italia in Lombardia. Per l’edizione 2022, il totale dei tagliandi staccati in regione sfiora il milione fermandosi a quota 959.400. Come riporta Agipronews, tra le province Milano si conferma leader con 422.670 biglietti, il 10,5% in meno rispetto allo scorso anno. Brescia è al secondo posto con oltre 110.580 tagliandi, in linea con il dato 2021, mentre sull’ultimo gradino del podio c’è Bergamo a quota 85.720 (-9,7%). Sono 73.170 i biglietti venduti a Varese e provincia (-4,7%), di poco avanti sui 64.700 di Monza (-11,7%). A seguire Como (47.600 biglietti, -9,8%) e Pavia (43.960, -11,1%); a Mantova sono stati staccati 27.680 biglietti (-3,5%) più lontane Cremona (25.700, -13,7%) e Lecco (23.700, -18,6%), infine Lodi (22.140, -5,5%) e Sondrio (11.780, -9,8%).