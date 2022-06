L’ultimo saluto a Domenico Bosatelli. «Cercava la luce dentro di sè, nutrendosi di storia e storie»

La cerimonia si è svolta in Cattedrale e con la possibilità di seguire la funzione anche dalla Balsilica di Santa Maria Maggiore. Numerose le autorità politiche presenti: il sindaco Giorgio Gori, il vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, la consigliera provinciale Romina Russo. Presenti, tra gli altri, anche gli imprenditori Luca Cordero di Montezemolo e Antonio Percassi, Giuseppe Castagna, Cristina Bombassei, Matteo Tiraboschi, Emilio e Paolo Zanetti .

A celebrare il funerale monsignor Giulio Dellavite che nell’omelia ha ricordato così Domenico Bosatelli: «Ha portato la luce nelle case grazie a quell’invenzione che scorrerà sul dito di milioni di persone: un tasto di pianoforte al posto dei vecchi interruttori. Tutto questo è stato possibile perché la luce la cercava dentro di sé, nutrendosi di storia e storie. La fortuna è quando un talento trova un’opportunità dentro un ideale. È questo il principio che Domenico mi ha chiesto di consegnarvi per il suo ultimo saluto. Un principio al quale nelle ultime ore ha fatto un’aggiunta: la fortuna diventa responsabilità nel momento in cui si trasforma in benessere comune».