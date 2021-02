L’Università di Bergamo fa il tutto esaurito

Record di partecipanti per open day e Tolc Il mese di marzo sarà invece dedicato alle Open Week Digitali, pensate per fornire agli studenti interessati e alle loro famiglie, tutte le informazioni utili riguardanti i singoli corsi di studi.

L’Università degli Studi di Bergamo è sempre più un faro per i giovani studenti che si approcciano per la prima volta al mondo universitario, grazie alla varietà dei percorsi di studio, all’offerta formativa e a un ambiente a misura d’uomo. A darne dimostrazione l’affluenza record al primo dei diversi appuntamenti di Open Day che l’Ateneo orobico organizza per gli studenti delle scuole superiori. L’incontro – svoltosi venerdì 19 febbraio – ha visto la partecipazione di oltre 750 tra studenti del quarto anno delle superiori, genitori e insegnanti, con un incremento del 40% rispetto alle passate edizioni.

L’appuntamento, che si è svolto online nel rispetto delle normative anti Covid, aveva l’obiettivo di fornire utili informazioni per preparare i ragazzi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo la maturità, con un focus sul mondo del lavoro. Un approccio differente rispetto alle consuete Open Week dedicate invece agli studenti del quinto anno in cui è possibile approfondire i singoli corsi di laurea.

«L’Open Day Online è un incontro pensato per creare consapevolezza nei giovani studenti. Un momento per riflettere sul perché iscriversi all’università, cosa comporta frequentarla e capire i mutamenti che caratterizzano il mondo del lavoro. Anche la nostra università è in continua evoluzione, negli spazi e nell’offerta formativa, così da fornire ai nostri studenti tutte le risposte e i mezzi per affrontare il mondo del lavoro – e la vita – con sicurezza e con una marcia in più. Una partecipazione così numerosa è la dimostrazione che siamo sulla strada giusta» spiega il Rettore, Remo Morzenti Pellegrini che questa settimana ha annunciato anche il nuovo corso di laurea triennale interateneo in Scienze Politiche e Strategie Globali, nato dalla collaborazione con l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il mese di marzo sarà invece dedicato alle Open Week Digitali, pensate per fornire agli studenti interessati e alle loro famiglie, tutte le informazioni utili riguardanti i singoli corsi di studi. La settimana dal 15 al 20 marzo, sarà dedicata agli studenti dell’ultimo anno delle superiori che intendono iscriversi ai corsi di Laurea Triennale e a Ciclo Unico. Dal 22 al 27 marzo parteciperanno gli studenti laureati o in procinto di laurearsi in un corso di laurea triennale, a cui verranno presentati i corsi di Laurea Magistrale.

Tutto esaurito anche per i Test On Line Cisia (Tolc), i test che permettono l’accesso ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico che si terranno il 25 e il 26 febbraio. Le facoltà di Ingegneria, Economia e Scienze Umane hanno infatti fatto il pieno di iscrizioni.

Una nuova sessione di Test Tolc - a cui è già possibile iscriversi - è prevista per mercoledì 10 marzo alle 14.30: per partecipare è necessario prenotarsi entro e non oltre il giorno 4 marzo alle ore 14.30.

Sul sito dell’Ateneo www.unibg.it nella sezione “studia con noi” e nelle sezioni dedicate ai singoli corsi di laurea sono disponibili le date in continuo aggiornamento (nel mese di marzo sono previste tre date 10, 22 e 31 marzo), le informazioni dettagliate, le scadenze e le modalità di partecipazione al Tolc.

