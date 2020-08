Bergamo, lutto nella famiglia Gori

È morto il papà del sindaco Lutto nella famiglia Gori. Nella giornata di domenica 23 agosto è morto il papà del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. I funerali martedì.

Alberto Gori aveva 91 anni e viveva con la moglie Mimma Gavazzeni, in via Borfuro, a Bergamo. Uomo schivo e riservato, aveva frequentato il liceo Sarpi in Città Alta e aveva lavorato anche a Venezia, alla Montedison. I funerali si terranno martedì mattina 25 agosto alle 10 nella chiesa di Sant’Alessandro in Colonna.

Alberto Gori, come poi il figlio Giorgio, aveva studiato al Liceo Sarpi di Bergamo per poi laurearsi in Chimica. Sposato nel 1959 con Mimma Gavazzeni, si era trasferito con la famiglia a Marghera dove aveva lavorato come impiegato alla Montedison. La famiglia è tornata a Bergamo nel 1970.

