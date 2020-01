Malore improvviso per lo chef del Balzer

In gravi condizioni Vittorio Fusari

Un malore improvviso lo ha colto proprio mentre stava per lasciare l’ospedale di Chiari in cui era ricoverato da una ventina di giorni in seguito ad un principio di infarto. È in fin di vita lo chef Vittorio Fusari, nome eccellente nel panorama della ristorazione e attualmente chef del noto locale cittadino Balzer.