Maltempo, smottamento a Lovere

Due famiglie evacuate: in sei fuori casa È successo nel pomeriggio di venerdì 8 novembre, a Lovere, in via Ex Tramvia e a in viale Dante. La causa il maltempo che sta colpendo la Bergamasca.

Lo smottamento ha interessato due edifici a Lovere: uno in via Ex Tramvia 2 e uno di viale Dante 5. Intervenuti immediatamente i tecnici della Provincia e la Polizia Locale di Lovere, sul posto anche i Vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza il Comune ha deciso l’evacuazione di due famiglie: è stato quindi sgomberato l’edificio di via Ex Tramvia e l’ultimo piano della seconda abitazione posta a valle, in viale Dante.

Lo smottamento a Lovere

Questo «considerando - spiegano dal Comune - anche le previsioni meteo dei prossimi giorni», con un «perdurare delle avverse condizioni atmosferiche». Le abitazioni sono state quindi considerate «temporaneamente inagibili ed è stato disposto lo sgombero. Si tratta di due famiglie, per un totale di sei persone.

