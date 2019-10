Mamma e bimba morti dopo il parto

Giovedì i funerali a Colognola La famiglia di Robertine Guira e della sua bimba terzogenita, morte martedì 17 dopo un parto cesareo d’urgenza tramutato in tragedia, dovrà attendere ancora 24 ore prima di salutare per l’ultima volta la mamma e la bimba.

Robertine e la bimba verranno seppellite mercoledì pomeriggio, alle 15, nel cimitero islamico di Colognola dopo che lunedì il pm Carmen Pugliese, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con 21 indagati, aveva dato il nulla osta alla restituzione dei corpi alla famiglia.

Prima della cerimonia nel cimitero di Colognola, nella tarda mattinata di mercoledì i corpi della mamma e della bimba verranno lavati come prevede il rito islamico nella camera mortuaria del Papa Giovanni, dove i familiari e gli amici si ritroveranno per un primo momento di preghiera che verrà riproposto al centro culturale di via Cenisio. Da lì il corteo arriverà poco prima delle 15 al cimitero per l’ultimo saluto e la sepoltura. Nel frattempo la famiglia di Robertine, il papà Youssouf e le due figlie maggiori, attraverso l’avvocato Loredana Scaramozzino e il consulente, attendono notizie dall’esito dell’autopsia sulle cause e la dinamica della morte di Robertine e della bimba, che secondo le prime indicazioni sarebbe venuta alla luce già deceduta. Se sia stata l’emorragia della mamma la causa della morte della bimba è uno degli interrogativi a cui la relazione del medico legale Luca Tajana dovrà dare risposta.

