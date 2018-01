Manca da casa da giovedì Apprensione a Valtesse

Manca da casa da giovedì

Apprensione nel quartiere di Valtesse per la scomparsa improvvisa di Myroslav Balan, 33 anni, che giovedì scorso è uscito di casa e non vi ha più fatto ritorno. I familiari hanno lanciato un appello, contattando la trasmissione di Rai 3 «Chi l’ha visto?», che ha diramato la fotografia di Balan.

Alto 1,78 metri, occhi e capelli castani, al momento della scomparsa indossava una giacca grigia con cappuccio, pantaloni della tuta grigi con strisce bianche sui fianchi, scarpe scamosciate grigie con la bandiera italiana. Il trentatreenne ha una cicatrice sull’avambraccio sinistro. Vive con i genitori e i fratelli a Valtesse: è stata sporta denuncia di scomparsa in questura dopo che giovedì scorso, alle 17,30, è uscito di casa senza dire nulla a nessuno, senza cellulare né documenti, e non è più tornato. È un fumatore accanito e segue una terapia medica, ma i farmaci sono rimasti a casa: anche per questo l’apprensione è grande tra i parenti.

