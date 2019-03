Manca l’interprete, processo a rischio

Per la traduzione trova cinese per strada In mancanza di un traduttore ufficiale, l’autore dell’arresto ha cercato e trovato sul Sentierone un «supplente».

Serviva un interprete per portare a buon fine il processo per direttissima prima della scadenza dei termini di legge e, in mancanza di un traduttore ufficiale, l’autore dell’arresto ha cercato e trovato sul Sentierone un «supplente». Un ventiseienne cinese, cameriere a Nembro, si è infatti prestato a dare una mano all’udienza. Alla sbarra due suoi connazionali, che avevano esibito passaporti falsi in aeroporto.

