Mattina con forti temporali in Val Seriana

Ferragosto variabile: non è prevista pioggia Temporali nella mattinata di venerdì 14 agosto, per Ferragosto la situazione migliora e non sono previste piogge.

Siamo ormai in prossimità del Ferragosto e il tema delle previsioni del tempo diventa centrale per molte persone. La variabilità del tempo già preannunciata nei giorni scorsi si è rivelata in tutta al sua potenza con un forte temproale nella mattinata di venerdì 14 agosto in Val Seriana.





Cielo nuvoloso anche sul lago e su tutta la provincia. Questo è determinato dall’ingresso di aria umida e più fresca, ma con buone notizie per Ferragosto che si attende soleggiato in pianura e sulla fascia prealpina, più variabile sulle Orobie. Basso il rischio di rovesci: se ci saranno, saranno locali e relegati sulle Orobie settentrionali.

