Maxi controllo in discoteca a Seriate

Lavoro nero ed irregolarità: maxi multa Controllo straordinario dei carabinieri della Compagnia di Bergamo e del «gruppo interforze» in una discoteca di Seriate.

Nella notte tra sabato e domenica, i militari dell’Arma, congiuntamente ai carabinieri del Nas di Brescia, del Nil di Bergamo e dei Cinofili di Orio al Serio, in collaborazione con personale della Polizia Locale, della Siae di Milano, dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo, hanno effettuato delle verifiche a 360° all’interno e in prossimità di un locale notturno a Seriate, riscontrando diverse irregolarità.

La discoteca è stata controllata ed è sono stati verificati tutti i presenti. Dagli esiti degli accertamenti, alcuni dei quali ancora in corso di approfondimento, sono emerse diverse irregolarità che hanno portato a una maxi sanzione di 24 mila euro: in particolare da segnalare la presenza di «tre lavoratori in nero, una stampa massiva di titoli di accesso (500, a fronte della capienza consentita di 400 persone), la mancanza di precursori chimici per la misurazione del tasso alcolemico, l’assenza degli attestati di formazione, l’irregolare installazione del misuratore fiscale, l’assenza di cassette di pronto soccorso, così come la non conformità degli estintori» segnalano le forze dell’ordine.

Inoltre, al fine contrastare le cosiddette«stragi del sabato sera», i carabinieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno effettuato diverse verifiche mirate alla guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, nel corso dei quali hanno identificato circa 300 giovani e controllato decine di veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA