Medicinali ma non solo, inaugurata la nuova farmacia Stadio

Una farmacia di oltre 300 metri quadrati in cui 10 professionisti esperti e formati per assistere il cittadino in tutte le sue necessità in tema di salute e benessere si alternano per fornire consulenza e servizi utili alla prevenzione e alla cura. È questa la «promessa» con cui NeoApotek ha aperto in Viale Giulio Cesare 16, al Gewiss Stadium, la farmacia Stadio, nuova sede della storica farmacia di Via Nazario Sauro. L’operazione rientra nel progetto di miglioramento e riqualificazione dello spazio pubblico intorno allo stadio a beneficio dell’intera collettività.

Taglio del nastro con Percassi e Moioli

Il taglio del nastro si è svolto giovedì 23 giugno alla presenza delle autorità locali, dell’Atalanta nella persona dell’amministratore delegato Luca Percassi e di Michela Moioli, campionessa bergamasca di snowboardcross ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018, testimonial d’eccezione dell’evento.

La nuova farmacia durante la sua attività Da sinistra Andrea Riva (ad NeoApotek), Luca Percassi (ad Atalanta), la campionessa Michela Moioli e Laura Cocchi (responsabile commerciale di NeoApotek)

Oltre ai banchi prettamente legati alla cura del bisogno, ci sono diversi corner per la consulenza healthcare e beauty ed aree dedicate a servizi sanitari di consulenza specializzata tra cui esami di telemedicina (Holter cardiaco, holter pressorio e Ecg) e servizi di auto-analisi (misurazione del profilo lipidico, del colesterolo e dell’emoglobina glicata). Servizi grazie ai quali la farmacia Stadio vuole trasformarsi in un presidio all’interno della nuova sanità territoriale, porta di accesso a numerosi servizi per la salute.

Andrea Riva, ad di NeoApotek: «Ormai un italiano su due entra in farmacia per acquistare servizi che vanno al di là del farmaco»

«Ormai un italiano su due entra in farmacia per acquistare servizi che vanno al di là del farmaco – commenta Andrea Riva, ad di NeoApotek –, un cambio di passo accelerato dall’esperienza del Covid e che trova conferma in alcune riforme recenti come il decreto Riaperture e la riforma della Sanità territoriale che la indica come tassello fondamentale del Ssn».

All’offerta di salute continuativa si aggiungeranno poi le iniziative «speciali» come le giornate di prevenzione e screening realizzate in collaborazione con specialisti che effettueranno test e consulenze personalizzate come Moc, esame della pelle ed esame del capello.

In arrivo altre sei farmacie in città e otto in provincia