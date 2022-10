Mercatanti, fino a domenica bancarelle e sapori in centro. Clicca qui e inviaci la tua foto

Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre Bergamo ospita la 20esima edizione di «Mercatanti in Fiera» sul Sentierone, in piazza Dante Alighieri e nell’area del Teatro Donizetti. Sono oltre 80 le bancarelle provenienti da tutta Italia e da buona parte d’Europa, con circa 20 cucine da ogni parte del mondo. Tra le «chicche» di quest’anno piazza Dante, recentemente rinnovata, che si trasforma in un piccolo prato fiorito inserendosi, per la prima volta, in un esclusivo contesto della città.

Il Sentierone sarà occupato su entrambi i lati, come da tradizione, permettendo agli ambulanti di convivere senza disagi con i lavori ancora in corso lungo il viale, mentre in prossimità del Teatro Donizetti sarà allestita l’area food, dove sono previsti anche tavoli al coperto. Come lo scorso anno l’area food è perimetrata. Tutti i lettori del nostro sito possono condividere le loro fotografie scattate tra le bancarelle in modo semplice e veloce: basta cliccare sul link qui sotto, scegliere la foto che si desidera inviare e compilare i campi «didascalia» e «autore». Tutte le foto saranno visionate e pubblicate dalla redazione previa approvazione.

Stand da 17 Paesi

In totale sono 17 i Paesi stranieri presenti: Olanda, Belgio, Germania, Austria, Francia, Grecia, Russia, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Scozia, Slovenia, Ungheria, Lituania, Messico, Eritrea, con quei prodotti tipici e le curiosità che hanno reso negli anni la fiera uno degli appuntamenti più amati dai bergamaschi di tutte le età. Non mancheranno le bancarelle e i prodotti che in questi 20 edizioni sono diventate icone della manifestazione, a partire dai biscotti bretoni, anch’essi in piazza Dante Alighieri, i brezel austriaci, il tipico cannolo ungherese, la birra ceca, le crêpes olandesi e le ceramiche inglesi e lituane.

Dal Trentino alla Calabria

Per l’Italia saranno 12 le regioni coinvolte: Umbria, Trentino, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Liguria, Calabria, Sardegna, Veneto, Basilicata, Toscana. Presenti anche alcuni operatori bergamaschi con i prodotti tipici del territorio, come formaggi, salumi, polenta e casoncelli, che sottolineano come «Mercatanti in Fiera» sia un evento atteso anche dai produttori locali.

