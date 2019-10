Folla in centro per i Mercatanti (Foto by Bedolis)

Mercatanti, super folla in centro

Oltre 180 mila presenze in 4 giorni Ancora una volta un successo. La manifestazione dei Mercatanti, in pieno centro a Bergamo, ha sfondato il muro delle 180 mila presenze tra giovedì e domenica, replicando il boom di sabato nella soleggiata giornata di domenica 14 ottobre. Con disagi al traffico.

«È stato un delirio, abbiamo festeggiato la maggior età col record superando tutte le nostre aspettative», commenta Giulio Zambelli, presidente di Promozioni Confesercenti. I numeri sono da capogiro, per un «diciottesimo» col botto aiutato dal cielo senza nuvole e dalle alte temperature: «Quattro giorni di sole, siamo stati fortunati perché il clima era perfetto per mangiare in strada, siamo entusiasti», sottolinea Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti.

E poiché tutte le strade del centro portano in via Roma - chiusa per il sovraffollamento di pedoni a cui non bastavano i pochi secondi del semaforo per raggiungere l’altra metà degli stand - a risentirne è stato il traffico. Come da previsioni, nel pomeriggio sono andati esauriti tutti i parcheggi attorno alla manifestazione e si sono formati ingorghi all’altezza della Torre del Galgario: procedendo sia su via Frizzoni, sia su via San Giovanni, si rimaneva incolonnati per qualche minuto.

