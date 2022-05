Mercato immobiliare, la ripresa continua. Ma ora 8 compravendite su 10 riguardano l’usato

Il nuovo traino del mercato immobiliare? È l’usato. Tra l’aumento delle materie prime, i molteplici problemi legati all’utilizzo degli incentivi fiscali legati al superbonus 110% e, non ultimo, l’aumento dei tassi di interesse sui mutui, il mercato immobiliare residenziale, piuttosto che sul nuovo e sulle ristrutturazioni in toto, torna a puntare sull’usato di qualità. Questa la novità emersa in occasione dell’incontro promosso dall’Osservatorio immobiliare di ValoreCasa&Terreni per fare il punto sul mercato della casa nella nostra città.