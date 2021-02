Il mercato riapre ai privati

Ortofrutta, al via da sabato 6 febbraio Sabato 6 febbraio il mercato ortofrutticolo riapre ai privati consumatori, l’orario di apertura rimane il consueto dalle ore 9 alle ore 11.15, ma dovranno essere rispettate procedure che impediscano assembramenti e che limitino al massimo il rischio di contagio.

Pertanto l’ingresso della clientela dovrà essere contingentato e per rendere possibile un riscontro immediato dei flussi di gente, dall’ingresso di via Borgo Palazzo sarà consentito esclusivamente l’ingresso a piedi, mentre l’ingresso dei veicoli sarà garantito esclusivamente dal varco di via Rovelli.

«È ancora troppo presto per immaginare un mercato affollato e caotico come quello a cui ci eravamo abituati - spiegano da Bergamo Mercati Spa -. L’emergenza sanitaria dalla quale nessuno di noi è ancora indenne ha insegnato a noi e voi che molti comportamenti, per ora non potranno più essere quelli di prima, pertanto invitiamo la clientela a portare pazienza per i tempi di attesa all’ingresso dovuti al contingentamento degli ingressi e contemporaneamente invitiamo a limitare al minimo indispensabile il tempo di permanenza all’interno della struttura per permettere a tutti di accedere».

Il mercato ortofrutticolo è aperto ai privati anche in settimana dalle ore 9 alle 11.

