Messe senza fedeli, oratori chiusi

Lunedì incontro tra i vescovi lombardi Per valutare gli effetti del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lunedì 2 marzo si riunirà in seduta straordinaria la Conferenza Episcopale Lombarda.

Oggetto della riunione dei vescovi delle diocesi di Milano, Bergamo, Mantova, Como, Vigevano, Crema, Lodi, Cremona, Pavia e Brescia sarà un’analisi approfondita delle aperture e delle possibilità, alla luce del nuovo documento governativo.

Alla luce di questa decisione, il vescovo Francesco invita tutti i sacerdoti della Diocesi a proseguire nella giornata di lunedì come settimana scorsa: quindi celebrare senza fedeli, attività sospese e oratori chiusi. Lunedì si ritroveranno tutti i Vescovi della Lombardia e decideranno come applicare la nuova ordinanza, quindi in giornata appena possibile verrà mandato un nuovo aggiornamento. Data la situazione complessa e delicata, la curia quindi invita tutti alla pazienza.

