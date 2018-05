Meteo, ancora forti temporali in arrivo

Le piogge non mollano la provincia La Regione Lombardia segnala forti temporali nel pomeriggio di lunedì 28 maggio e martedì 29 maggio. L’allerta resta comunque di ordinaria criticità per ora.

Nelle prossime ore nel Nord Italia si prevede una nuova ondata di maltempo con cielo molto nuvoloso, in particolare su Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna centrale e occidentale, aree alpine del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temporali su Piemonte e aree occidentali della Lombardia. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Lombardia ha dichiarato lo stato di attenzione per forti temporali sulle Orobie. Il codice di allerta resta comunque giallo ovvero di criticità ordinaria per le giornate di lunedì 28 e martedì 29 maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA