Meteo: mercoledì al Nord nubifragi (allerta anche a Bergamo), al Sud punte di 42°C Allerta alluvioni in provincia di Bergamo e al Sud caldo torrido.

Mercoledì l’Italia sarà divisa ancora in due dal punto di vista metereologico: una nuova raffica di temporali colpirà un pò tutte le regioni del Nordovest, caldo eccezionale invece sul Mezzogiorno in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia, dove la colonnina di mercurio potrà localmente toccare punte di 42°C.

Secondo gli esperti di www.ilmeteo.it, «le condizioni meteorologiche faticano a trovare una certa stabilità, specie sulle regioni settentrionali del nostro Paese, a causa del passaggio di numerosi fronti instabili in discesa dall’Atlantico forieri di nubifragi e grandinate: un nuovo fronte instabile è previsto proprio per la giornata di mercoledì 4 agosto. Al Sud invece proseguirà senza sosta l’anticiclone africano, con le temperature che potranno toccare nuovamente punte superiori ai 40 gradi nei prossimi giorni” I temporali di mercoledì colpiranno «un pò tutte le regioni di Nordovest: attenzione su Alpi, Prealpi e alte pianure, dove sono attesi pure forti nubifragi e grandinate in particolare sui comparti lombardi, con rischio nubifragi e pericolo alluvionale tra varesotto, comasco, lecchese, provincia di Sondrio e sulla provincia di Bergamo. Al Nordest invece le precipitazioni, anche qui comunque temporalesche, si andranno a concentrare essenzialmente sui rilievi».

Per giovedì 5 agosto, sono attesi temporali sparsi al Nordest nel corso della mattinata, poi la situazione tende a migliorare.

