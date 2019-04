«Mi butto dal terrazzo»

Anziana salvata dagli agenti L’allarme in centro a Bergamo: un’89enne, affacciata al primo piano di uno stabile, minacciava di buttarsi dal balcone.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di giovedì 18 aprile: un’ottantanovenne, affacciata alla terrazza al primo piano di uno stabile, continuava ad urlare frasi sconnesse verso i passanti e minacciava di gettarsi dal terrazzino, tentando anche di scavalcarlo. Gli agenti delle Volanti della Questura di Bergamo non hanno perso tempo e senza attendere l’arrivo dei pompieri, già avvertiti, perché c’era il rischio che la donna riuscisse a mettere in atto quello che minacciava, hanno forzato la porta d’ingresso, mentre colleghi in strada distraevano l’anziana, tenendola occupata parlando.

Il peggio è stato scongiurato: i poliziotti sono riusciti a far rientrare in casa la donna, che subito dopo è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII per i controlli del caso. I figli della donna, accorsi sul posto, hanno riferito che l’anziana soffre di problematiche legate all’età ma non aveva mai avuto prima di ieri comportamenti allarmanti.

