Migranti irregolari in crescita

Gori twitta: «Thanks Decreto Salvini» Il sindaco di Bergamo interviene con un tweet e lo definisce capolavoro italiano sull’immigrazione.

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori interviene sul tema dei migranti con un tweet in cui parla ironicamente di «capolavoro italiano sull’immigrazione». «Irregolari in crescita costante (thanks Decreto Salvini) - commenta il primo cittadino -, rimpatri al palo, ingressi regolari per lavoro crollati da 350mila (2010) a 14mila (2018), ultimi in Europa. La Polonia è a 600mila ingressi l’anno per lavoro, legali e UTILI».

