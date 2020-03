Minuto di silenzio per le vittime del Covid

Bergamo, il sindaco alla Torre dei Caduti Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è partito poco prima di mezzogiorno da Palazzo Frizzoni e si è fermato per alcuni minuti davanti alla Torre dei Caduti.

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio: è quanto settimana scorsa aveva proposto ai Comuni della Bergamasca il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli per commemorare le vittime del coronavirus. La proposta è stata accettata e oggi (martedì 31 marzo) alle 12 i sindaci di tutta Italia hanno sulla facciata del Comune la bandiera a mezz’asta e osserveremo un minuto di silenzio.

Bandiere a mezz’asta al Quirinale

Tra i primi a mettere a lutto le bandiere è stato il Quirinale: sul balcone della piazza sono state fatte scendere a mezz’asta dai corazzieri. L’iniziativa partita dall’Anci viene raccolta da tantissime istituzioni, dai comuni sloveni al confine fino al Vaticano.

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è partito poco prima di mezzogiorno da Palazzo Frizzoni per la Torre dei Caduti: si è fermato in silenzio, con Tricolore e mascherina, davanti alla torre per diversi minuti.

