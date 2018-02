MoBike, boom di iscritti a Bergamo

L’hai provata? Si pensa già a nuove bici La MoBike piace a Bergamo, e macina chilometri su chilometri, tanto da essere state «avvistate» all’inizio della Valle Brembana, a Mozzo, ma anche ad Alzano, in direzione Valle Seriana.

Le MoBike, in città dal 28 novembre, contano ora 12.537 iscritti (dato aggiornato al 22 gennaio). Ciclisti urbani che in due mesi hanno fatto 20.157 viaggi, con una media di 1,3 chilometri. Tragitti brevi nel perimetro del centro, ma anche escursioni nell’hinterland. «Numeri molto importanti anche rispetto ai limitati fenomeni di vandalismo, circa una decina su 20 mila prelievi. Con la bella stagione, credo e spero che l’utilizzo da parte degli utenti aumenti» commenta l’assessore comunale alla Mobilità Stefano Zenoni. E nei prossimi mesi potrebbe già arrivare un upgrade del modello: le misure mignon della due ruote sottili sono ottimi per il confort di guida. Tu hai provato la MoBike?

