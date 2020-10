Molte Fedi, martedì 27 ottobre

in diretta con monsignor Pizzaballa Il Patriarca latino di Gerusalemme, monsignor Pierbattista Pizzaballa, dialogherà in live streaming con Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali. Appuntamento alle 18,30 sul sito e sulla pagina Facebook di Molte fedi, oltre che sui canali social de L’Eco di Bergamo.

In occasione della sua nomina a Patriarca di Gerusalemme dei Latini , Molte Fedi ha contattato in pochissimo tempo monsignor Pierbattista Pizzaballa, che ha dato la sua disponibilità, per aggiungere un live streaming alla propria rassegna: martedì 27 ottobre alle ore 18,30 monsignor Pizzaballa dialogherà con Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali. Un fuori programma che si preannuncia estremamente interessante: dalla situazione italiana alle sensazioni immediate della nomina, dalla situazione geopolitica arabo-israeliana allo stato di salute della Chiesa universale.

«È un grandissimo onore per me e per tutta la carovana di Molte Fedi – dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali –, avere come ospite inatteso monsignor Pierbattista Pizzaballa l’indomani della sua nomina a Patriarca latino di Gerusalemme. Proprio qualche settimana fa era venuto a trovarmi presso la sede delle Acli di Bergamo: era stato un incontro sempre piacevole e arricchente. Per questo appena saputa la bella notizia mi sono congratulato e gli ho proposto un incontro per Molte Fedi. Sarà un occasione per ascoltare a caldo le sensazioni della nomina e per fare un quadro del sempre complesso contesto mediorientale in cui è chiamato ad operare». L’evento sarà visibile sul sito e sulla pagina Facebook di Molte Fedi oltre che sui canali social de L’Eco di Bergamo.

