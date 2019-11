Morta in municipio, s’indaga a Zandobbio

Accanto al corpo forbici e una scaletta Continuano le indagini sulla morte di Bruna Calegari, 59 anni, impiegata del Comune di Zandobbio, trovata morta in municipio giovedì 31 ottobre.

È stata trovata morta in municipio, dove lavorava da oltre vent’anni: sul corpo ferite da taglio, accanto al corpo una scaletta e un paio di forbici. Bruna Calegari, impiegata nell’Ufficio tecnico del Comune di Zandobbio, aveva 59 anni, un marito e quattro figli.

Giovedì 31 ottobre in mattinata era uscita di casa come sempre ed era andata al lavoro in bicicletta. Verso le 13 qualcuno ha sentito un tonfo, ma ha pensato a un faldone caduto. Dopo un po’, la terribile scoperta: il responsabile dell’Ufficio è entrato nella stanza e ha visto a terra il corpo della collega. Accanto, la scaletta, su cui c’erano tracce di sangue, e le forbici, con lame molto lunghe. Fino a tarda sera gli investigatori sono rimasti in municipio per le indagini: plausibile l’incidente, ma non si esclude per il momento nessuna ipotesi. Martedì l’autopsia al «Papa Giovanni.

