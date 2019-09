Mortale di Azzano, accolto il ricorso del pm

Il Riesame: automobilista andrà in carcere Accolto il ricorso del pm: Matteo Scapin, l’automobilista coinvolto nell’investimento che ha provocato la morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari, dovrà andare in carcere. Così ha deciso il Riesame.

Matteo Scapin, indagato per la morte di Luca Carissimi e Matteo Ferrari la notte del 4 agosto scorso ad Azzano, sulla Cremasca, dovrà andare in carcere. Il Tribunale del Riesame di Brescia ha accolto l’appello del pm Raffaella Latorraca contro l’ordinanza del tribunale che aveva disposto i domiciliari per Scapin riqualificando l’ipotesi di reato da omicidio volontario a omicidio colposo (stradale) e omissione di soccorso. La decisione del Riesame non è immediatamente esecutiva: Scapin quasi certamente farà ricorso per Cassazione.

