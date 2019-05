Morte di Yuqi, procura non apre indagine

Mercoledì l’autopsia sulla bimba Profondo il cordoglio della comunità di Zingonia per la tragica scomparsa di Yuqi Jin, la bambina di 9 anni caduta domenica dalla finestra del quarto piano di casa sua, nel condominio di corso Asia 11.

Lunedì i bambini delle classi quarte, con gli insegnanti, si sono ritrovati nell’auditorium della scuola per ricordare la loro compagna. «Quasi tutti sono voluti intervenire – racconta il dirigente Eugenio Mora –. Yuqi era un’alunna speciale, dal carattere forte».

Tutti hanno poi espresso l’intenzione di salutare Yuqi per l’ultima volta e portare alla sua famiglia un ricordo. La salma della bimba è ancora composta nella camera mortuaria del «Papa Giovanni» di Bergamo. Il pm non è intenzionato ad aprire alcuna indagine sull’accaduto, dal momento che non ravvisa elementi di reato. È stata comunque disposta l’autopsia, prevista domani. Intanto il Comune inviterà gli amministratori condominiali a sensibilizzare i residenti affinché alzino i parapetti delle finestre.

