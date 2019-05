Motorizzazione, manca il personale

E le date per gli esami non bastano Chi se n’è andato non è stato rimpiazzato, chi potrebbe operare è assegnato ad altri uffici. In Motorizzazione a Bergamo, senza esaminatori, niente esami: così la fila dei clienti delle autoscuole bergamasche in attesa della patente rischia di assumere dimensioni omeriche.

«Molti di noi non riescono a riservare ai clienti una seconda chance entro i 6 mesi di scadenza del foglio rosa e passiamo la maggior parte del tempo a spiegare alla gente la ragione del disservizio: non ce la facciamo più». Il titolare di una storica autoscuola del centro cittadino dice che il «disservizio» è ormai oltre il livello d’emergenza, è un disastro annunciato da mesi che ha una spiegazione elementare, quasi banale: mancano gli esaminatori della Motorizzazione di Bergamo. Assenti, scomparsi, quasi estinti, tra pensionamenti anticipati, assunzioni bloccate, personale trasferito, inchieste e processi penali in corso.

