Muore per un arresto cardiaco in campo

Il mondo del basket si ferma per Alessio Un minuto di silenzio su tutti i campi della Lombardia per ricordare il giovane morto per un arresto cardiaco in campo.

Un minuto di silenzio su tutti i campi della Lombardia in ricordo di Alessio Allegri. A comunicarlo il presidente regionale del Comitato della Federazione Italiana Pallacanestro, Alberto Bellondi. La decisione è stata presa insieme all’intero Consiglio direttivo. A partire dalla serata di martedì 17 dicembre dunque, fino a tutte le gare di domenica 22 dicembre, il minuto di raccoglimento verrà osservato prima di tutte le partite dei campionati regionali.

Alessio «Koeman» Allegri, 37enne ala pivot dell’Osl Garbagnate Milanese, è prematuramente scomparso lunedì 16 dicembre per un arresto cardiaco nella fase centrale del secondo periodo del match – valevole per la dodicesima giornata d’andata del girone A della stagione regolare della serie C maschile regionale Silver – che si stava giocando domenica al Palasport Molinello di Trecate di Rho, tra l’Osl, di cui il padre Fabrizio è vicepresidente, e la Polisportiva La Torre Basket di Torre Boldone.

