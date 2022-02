Mura venete al buio per un’ora, la protesta simbolica contro il caro energia - Foto Il Comune di Bergamo ha aderito alla proposta dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani perché il governo fornisca risposte più efficaci sul tema dell’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’energia.

Mura venete senza illuminazione per un’ora dalle 20 alle 21 di giovedì 10 febbraio. Anche a Bergamo è andata in scena la protesta simbolica lanciata dall’Associazione Comuni italiani per sensibilizzare il governo ad un più incisivo intervento per lenire gli effetti del caro bollette.

Ecco le foto

Mura spente

(Foto by Beppe Bedolis)

Le mura illuminate (sotto) e buie (sopra)

(Foto by Yuri Colleoni)



(Foto by Yuri Colleoni)

