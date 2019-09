Muri imbrattati, a pulirli ci pensa il sindaco

Sotto il Monte, fine settimana di pulizie Insieme ad alcuni amministratori il primo cittadino Chiappa ha ripulito le scritte su alcuni edifici pubblici.

Quando qualcuno imbratta i muri, c’è sempre qualcuno che poi deve ripulire. A Sotto il Monte l’ha fatto personalmente il sindaco. Dopo anni di scritte sui muri, sulle porte e sui pilastri dell’edificio che ospita biblioteca e sala civica nella piazza principale del paese, Denni Chiappa e altri amministratori della «Lista civica Sotto il Monte Giovanni XXIII» si sono armati di acqua, secchi e stracci e hanno dato una ripulita: «In un Comune come il nostro bisogna fare i conti con risorse limitate – dichiara il sindaco -. Allora perché non dare il buon esempio? Per un’Amministrazione è importante costruire insieme ai cittadini il senso di appartenenza e amore per la propria città, in modo da isolare coloro che la danneggiano trasmettendo il messaggio che gli spazi pubblici vengono realizzati e mantenuti con denaro pubblico, versato ogni anno da tutti noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA