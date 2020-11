Nasce Coorious, percorso di formazione

alla comunicazione e al giornalismo È nato «Coorious», un percorso di formazione con L’Eco di Bergamo sui temi dell’informazione, della comunicazione e del giornalismo.

Curiosi si nasce o si diventa? Senz’altro si nasce, ma professionisti si diventa. E nei giornalisti c’è una curiosità portata all’ennesima potenza. Curiosità, infatti, è la parola essenziale alla base del giornalismo. Una curiosità che, attraverso la professione, diventa passione e tecnica e che non si spegne mai perché si lascia sempre meravigliare dalla realtà per riconoscere la notizia. Si dice infatti: non fate i giornalisti se non saprete essere curiosi fino a settant’anni. Ed è per questo che è nato «Coorious», un percorso di formazione sui temi dell’informazione, della comunicazione e del giornalismo.

Un corso, organizzato da Edoomark con L’Eco di Bergamo, che avvicina all’affascinante e anche molto pratica professione del giornalismo. Perché non c’è molta differenza tra fare giornalismo ed essere un artigiano, un vasaio ad esempio. Entrambi richiedono attenzione, tecnica (tanta tecnica) e consapevolezza del proprio ruolo. Come i vasi al tornio, anche i giornalisti modellano i loro articoli, spesso mescolando informazioni e creatività a una scrittura efficace: in altre parole sono artigiani della parola, a volte grandi, altre volte «passisti», per usare un termine ciclistico, che quotidianamente portano a casa le notizie e tassello dopo tassello – o meglio articolo dopo articolo – «costruiscono» il giornale.

«Coorious» è dunque Journalism Experience, un laboratorio che vuole insegnare i rudimenti del mestiere di giornalista oggi, che non è più solo raccogliere informazioni e scrivere, ma scattare fotografie, realizzare piccoli video, muoversi agilmente sul web e sui social network. Con «Coorious» nessuno potrà dirsi giornalista, ma avrà vissuto un’esperienza base che potrà essere utile per il futuro, per capire se il giornalismo rimane una passione o può diventare la propria professione.

Il corso, organizzato grazie al sostegno de L’Eco di Bergamo, «si rivolge a studenti scuole superiori, universitari, adulti dai 18 ai 30 anni di Bergamo e provincia che intendono mettersi alla prova e sperimentare in prima persona come funziona il mondo del giornalismo, sottolineando quanto sia importante oggi la comunicazione». Così ci racconta Paolo Ferrari di Edoomark, ideatore del progetto, che si svolgerà in modalità online. Dodici ore divise in tre incontri di formazione in una settimana a scelta con inizio 23 novembre, 14 dicembre e 11 gennaio «che vogliono illustrare le peculiarità del giornalismo e alcune azioni fondamentali assolutamente da conoscere».

L’Eco di Bergamo sostiene il progetto e mette in campo i propri giornalisti professionisti come tutor e «insegnanti per un giorno» condividendo le competenze acquisite. «L’Eco è il giornale dei bergamaschi e da sempre cerca e cresce giovani collaboratori per raccontare i fatti di città e provincia – commenta il direttore Alberto Ceresoli –. “Coorious” è un percorso fondamentale per continuare questa formazione, soprattutto oggi che il mondo della comunicazione è in continua evoluzione. L’auspicio è che tanti giovani decidano di iscriversi. Il nostro è un mestiere affascinante che ha bisogno di sentinelle sul territorio. Sarebbe bello accogliere giovani da tutti gli angoli della provincia, a partire dalle valli, perché è attraverso le persone che si mantengono vive le comunità e L’Eco, con il proprio lavoro di informazione, desidera consolidare questo legame e senso di comunità».

Il percorso di formazione aiuterà i partecipanti a saper porre domande per ottenere le informazioni, registrarle correttamente, ma anche raccoglierle e analizzarle per individuare la notizia. E poi spiegare concetti e presentare le idee e le informazioni in forma scritta, fotografare e produrre materiale multimediale. Tutto questo oggi appartiene al ruolo del giornalista, che deve essere in grado di pianificare e progettare il proprio lavoro e dunque di assegnare priorità e rispettare le scadenze. Ma più di tutto forse conta l’attenzione ai dettagli, che spesso fanno la differenza, e la capacità di avere sempre le «antenne dritte». Insieme a una buona dose di responsabilità verso chi legge. Per conoscere tutti i dettagli e iscriversi al percorso di formazione si può visitare il sito www.coorious.it.

