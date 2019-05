Navigator, a Bergamo 346 domande

Ma nove su dieci verranno respinte Stiamo parlando delle domande pervenute in provincia di Bergamo per fare il navigator, la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita ai Centri per l’impiego per aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza a trovare lavoro.

I dati sono stati resi noti dall’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) ieri alle 12, allo scadere dell’avviso (bandito il 18 aprile scorso) per le candidature. In totale, a livello nazionale, sono 78.788 gli aspiranti navigator per 3 mila posti.

Numeri che in realtà dimostrano come in Bergamasca non ci sia stata una vera e propria corsa a ricoprire il nuovo ruolo istituito dal governo gialloverde. Se paragonate alle 7.092 domande inoltrate in provincia di Roma e alle 6.812 raccolte in provincia di Napoli, infatti, risulta evidente come dalle nostre parti l’appeal del navigator risulti molto ridimensionato (come del resto quello del Reddito di cittadinanza).

