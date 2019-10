Nebbia e nubi in pianura e sole sulle Orobie: qui siamo verso il Passo della Selletta in alta Valle Brembana (Foto by Massimo Bertocchi)

Nebbia in pianura, sole sulle Orobie

Ponte di Ognissanti: arriva la pioggia Nebbia in pianura, sole sulle Orobie: ecco le previsioni meteo per il weekend di sabato 2 e domenica 3 novembre.

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, le nubi giunte sulle nostra provincia stanno interessando i bassi strati dell’atmosfera, dal suolo fino a 2.000 metri circa. Oltre tale quota, troviamo il sole e un bel cielo azzurro, proprio come dimostra questa fotografia scattata nella giornata di giovedì 31 ottobre nella zona verso il Passo della Selletta, in alta Valle Brembana. Così sarà anche venerdì 1 novembre, con cielo grigio in pianura e prima fascia prealpina, bel tempo sulle Orobie. Sabato 2 e domenica 3 novembre, invece, giungerà un marcato peggioramento che, ad oggi, indica pioggia insistente soprattutto per domenica, più discontinua nella giornata di sabato, con spazi anche asciutti. È arrivato il vero autunno meteorologico, quello dove normalmente piove grazie alle perturbazioni atlantiche, vere protagoniste del periodo

