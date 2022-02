Neomamma dimessa con bimba non sua, l’ospedale: «Profondo rammarico»

Martedì sera una coppia di neogenitori residenti nella Bergamasca, tornata a casa dall’ospedale con due gemellini (maschio e femmina) nati al «Papa Giovanni» quattro giorni prima, ha ricevuto una telefonata dall’ospedale: al telefono il personale ha chiesto di controllare il braccialettino che uno dei due neonati – la bimba – aveva alle dimissioni, avvenute quello stesso pomeriggio. Il braccialettino, già tagliato e conservato per ricordo, è risultato avere nome e cognome di un’altra bambina, nata nello stesso ospedale più o meno alla stessa ora. I genitori hanno quindi realizzato che la bimba non era figlia loro: c’era stato un errore. «Siamo volati al Papa Giovanni martedì notte – racconta la mamma – e lì abbiamo incrociato la mamma che, al posto nostro, aveva accudito per giorni la nostra bimba mentre noi cullavamo la sua. Evidentemente le due piccole sono state scambiate di culla, senza che il braccialettino fosse verificato». L’ospedale in una nota esprime «profondo rammarico», e si scusa con le famiglie coinvolte sottolineando che si è trattato di «una situazione eccezionale, mai verificatasi in precedenza nel nostro punto nascita dove vengono alla luce più di 4 mila bambini ogni anno».