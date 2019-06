Nidi gratis per le famiglie in difficoltà La Regione ha stanziato 37 milioni di euro

Nidi gratis per le famiglie in difficoltà

Confermata anche per il 2019/2020 la misura regionale «Nidi gratis», il sostegno economico che va in aiuto delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia. Un intervento che nella sola Bergamasca ha interessato quest’anno 1.430 famiglie e 74 Comuni. Regione Lombardia ha rifinanziato la misura, stanziando 37 milioni di euro che, come prevede il meccanismo di erogazione, andranno ad azzerare le rette di nido e micronido a carico dei beneficiari. «Si tratta di una politica di conciliazione che favorisce l’ingresso e soprattutto la permanenza dei genitori nel mercato del lavoro», commenta l’assessore alle Politiche per la famiglia, Silvia Piani. Per i Comuni che rinnovano l’adesione è prevista la possibilità di incrementare i posti del 10%.

