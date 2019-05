Niente più code per le pratiche auto

Dal 28 maggio si prenota online Si parte il 28 maggio con un nuovo metodo di prenotazione, data e orario confermati per e-mail o Sms.

A Bergamo diventa più facile usufruire dei servizi offerti dal PRA - Pubblico Registro Automobilistico - (prima immatricolazione, passaggio di proprietà, radiazione, esportazione, demolizione, fermo amministrativo ecc.), fissando un appuntamento si evitano lunghe file o perdite di tempo.

Tre le modalità per scegliere la data e l’orario (previa registrazione o SPID): dal sito web ACI (www.aci.it), da quello dell’Ufficio Territoriale del PRA (http://www.up.aci.it/bergamo/), oppure recandosi presso gli Uffici PRA con un documento di riconoscimento. Il servizio, riservato sia a privati cittadini che agli operatori professionali, sarà attivo a partire dal 28 maggio 2019 (ma è già possibile prenotarsi).

La prenotazione può essere effettuata esclusivamente dal giorno successivo alla data di richiesta e soltanto a proprio nome. È necessario indicare la targa del veicolo, quale formalità si vuole presentare (scegliendo dalla lista a disposizione), oltre ad un recapito telefonico. Al termine della procedura il sistema, in automatico, invia una mail e un SMS con i dati dell’appuntamento, in prossimità del quale si riceverà anche un SMS come promemoria.

Sul sito www.aci.it è possibile verificare se il servizio di prenotazione è già attivo nell’Ufficio PRA di interesse.

