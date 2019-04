«No al trasloco del mercato del lunedì»

Corteo di 63 furgoni, traffico paralizzato Una manifestazione a suon di clacson e furgoni che hanno sfilato nella zona della Malpensata e di via Spino, passando anche per viale Papa Giovanni. Ben 63 camioncini che hanno creato problemi al traffico, paralizzando mezza Bergamo. Ora una delegazione in centro, davanti al Comune.

In ben 63 camioncini gli ambulanti del mercato della Malpensata hanno sfilato dalla Malpensata a suon di clacson e striscioni, fino a via Autostrada e raggiungendo l’area di via Spino. Un lungo fiume di furgoni, seguiti dalle forze dell’ordine, che alle 14 ha manifestato, tornando poi indietro verso la Malpensata con fortissimi problemi alla viabilità della zona. Una rappresentanza ha poi raggiunto il Comune di Bergamo: i mezzi che raggiungeranno piazza Matteotti hanno bloccato il centro e manifestato per contestare la decisione di trasferire il mercato di Bergamo del lunedì.

I vigili hanno dovuto chiudere per oltre mezz’ora via Simoncini: tutto il traffico deviato in via autostrada. Paralizzata anche viale Papa Giovanni.

Una delegazione dell’Associazione nazionale ambulanti, capitanata dal presidente Nicola Zarrella, sarà ricevuta dal sindaco: «Siamo contrari allo spostamento del mercato - spiega Zarrella -. Venerdì presenteremo il ricorso al Tar».



Oltre ai clacson, tanti i cartelli attaccati ai furgoni: «No al trasloco della Malpensata» è il messaggio. «Così rischiamo di perdere il lavoro: non è giusto dividere il mercato a metà e snaturato la sua storia e tradizione».

