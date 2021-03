Non chiamatelo più AstraZeneca, il vaccino ora ha un nome: Vaxzevria La curiosità e un nome impronunciabile: AstraZeneca ora ha chiamato il suo vaccino Vaxzevria.

Si chiama Vaxzevria il vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca dopo che la società farmaceutica anglo-svedese ha deciso di cambiarne il nome. A seguito della richiesta, l’Ema ha dato l’ok pubblicando il cambio del nome sul proprio sito aggiornando delle informazioni sul vaccino.

Non è l’unica novità: nel nuovo bugiardino la società farmaceutica ha deciso di aggiungere tra gli effetti collaterali rari casi di trombosi. Proprio sul sito si fa riferimento, in una comunicazione diretta agli operatori sanitari, ad informazioni precise sul «rischio di trombocitopenia e disturbi della coagulazione».

«Dare un nome a un farmaco nuovo è una consuetudine. Ed è un processo che avviene in maniera separata dall’approvazione normativa e regolatoria del farmaco stesso». E’ quanto fa sapere AstraZeneca in merito alla denominazione decisa del vaccino, che sarà chiamato Vaxzevria.La sigla ”Covid-19 AstraZeneca vaccine”, non era il nome del farmaco. Ora ha un nome che come prassi è stato registrato», precisa l’azienda.

